Ein Schriftzug steht über einem Gebetsraum in der JVA Hannover. © Silas Stein/Archiv

Religion

24 muslimische Geistliche predigen in Gefängnissen

Zwei Dutzend muslimische Seelsorger kümmern sich in niedersächsischen Gefängnissen derzeit um Muslime in Haft. In sieben von vierzehn Gefängnissen werde mindestens einmal monatlich eine religiöse Gesprächsgruppe angeboten, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums.