Kriminalität

24-Jähriger schießt mit Luftgewehr auf Passanten

Mit einem Luftgewehr hat ein Mann in Uslar (Kreis Northeim) aus seiner Wohnung auf Passanten geschossen. Dabei sei eine 40-jährige Frau am Bein und am Fuß leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.