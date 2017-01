Ein Blaulicht leuchtet. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

24-Jähriger in Hannover lebensgefährlich verletzt

Auf einem Spielplatz in Hannover ist ein junger Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Im Streit mit zwei Unbekannten erlitt der 24-Jährige einen Stich in den Oberkörper, wie die Polizei in Hannover am Sonntag mitteilte.