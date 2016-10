Unfälle

24-Jähriger fährt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Ein 24-Jähriger ist bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum gefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam am Sonntagabend aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Auto in einer Kurve von der Bundesstraße 218 ab, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.