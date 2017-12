Ein Schild "Polizei" ist zu sehen. © Jan Woitas/Archiv

Kriminalität

24-Jährige sitzt wegen mutmaßlicher Paketbombe in U-Haft

Nach dem Fund einer mutmaßlichen Paketbombe sitzt eine 24-Jährige in Bremen in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihr versuchten Mord vor. Sie habe ein sehr persönliches Motiv gehabt und dem Empfänger des Päckchens schaden wollen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag.