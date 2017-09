Ein Notarztwagen im Einsatz. © Stephan Jansen/Archiv

24-Jährige bei Kollision mit Transporter schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Maistransporter ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin in Bothel (Kreis Rothenburg) schwer verletzt worden. Der Wagen der Frau prallte am Samstag in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Laster zusammen, wie die Polizei mitteilte.