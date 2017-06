Cornelia Rundt (SPD) spricht während eines Kongresses. © Holger Hollemann/Archiv

Familie

24 Familien gewinnen Urlaub in der Jugendherberge

24 Familien mit wenig Geld können in diesem Jahr kostenlos Urlaub in einer Jugendherberge in Niedersachsen machen. Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) loste die Gewinner am Mittwoch in Hannover aus.