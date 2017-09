Ein Rettungswagen fährt auf der Straße mit Blaulicht entlang. © Lukas Schulze/Archiv

Unfälle

22-jähriger Autofahrer in Stuhr lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Stuhr ist ein 22 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei überholte der Mann am Samstagmorgen im Kurvenverlauf auf der B 439 in Stuhr mit seinem Wagen ein Auto und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.