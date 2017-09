Die niedersächsische Landeswahlleiterin Ulrike Sachs. © Holger Hollemann/Archiv

Wahlen

22 Parteien treten zur Landtagswahl in Niedersachsen an

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen treten am 15. Oktober 22 Parteien an. Das gab Landeswahlleiterin Ulrike Sachs am Freitag in Hannover bekannt. Beworben hatten sich 24 Parteien.