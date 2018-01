Blaulicht auf einem Streifenwagen der Polizei. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Jahreswechsel

22-Jähriger stirbt nach Böller-Unfall an Silvester

Nachdem ihn ein Böller in der Silvesternacht schwer verletzt hatte, ist ein 22-Jähriger am Samstag gestorben. Das teilte die Polizei mit. Bei einer privaten Silvesterfeier in Löningen (Kreis Cloppenburg) hatte der junge Mann den Böller gezündet.