Verkehr

22-Jähriger stirbt in Fahrzeugwrack

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall im Landkreis Gifhorn im Wrack seines Fahrzeuges gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann am Sonntag auf der Kreisstraße 54 in der Samtgemeinde Papenteich aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße in Richtung Adenbüttel ab und knallte nahezu ungebremst frontal gegen einen Baum.