Unfälle

22-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Bremerhaven

An der Sportbootschleuse Bremerhaven ist am Mittwoch ein 22-jähriger Mann bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, wurde er in der Schleuse, die zu Wartungszwecken leergepumpt war, schwer am Kopf verletzt.