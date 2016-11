Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

21-Jähriger kann nicht schlafen und wählt den Polizeinotruf

Weil er nicht schlafen konnte, hat ein 21-Jähriger stundenlang die Polizei mit Anrufen auf der Notrufnummer bombardiert. Nach mehreren grundlosen Telefongesprächen sei eine Streifenwagenbesatzung am Dienstagabend zu dem Mann in eine Flüchtlingsunterkunft gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.