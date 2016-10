Ein Richterhammer aus Holz. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

21-Jährige wegen Totschlags angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat gegen eine 21-Jährige Anklage wegen Totschlags erhoben. Ihr wird zur Last gelegt, am 13. August ihren 38-jährigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung durch einen Messerstich in die Brust getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.