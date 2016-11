| Dirk Altwig

Niedersachsen

2020 schnelles Internet für alle

Spätestens im Jahr 2020 soll jedes Gebäude in Niedersachsen an schnelles Internet angeschlossen sein. „Wir sorgen dafür, dass alle Haushalte mit einem Breitbandanschluss versorgt sind“, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gestern an.