Bundeswehrsoldat und Asylsuchende. © Armin Weigel/Archiv

Migration

2016 viel mehr Asylanträge in Niedersachsen und Bremen

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen mehr als doppelt so viele Asylanträge gestellt worden wie im Jahr 2015. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am Mittwoch mitteilte, beantragten 2016 in Niedersachsen 85 582 Menschen Asyl.