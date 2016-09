Bildung

200 000 Euro für ländliche Regionen durch "KuBi Regio"

Die kulturelle Bildung in ländlichen Regionen will die Landesregierung in den kommenden beiden Jahren mit insgesamt 200 000 Euro fördern. "Kulturelle Kinder- und Jugendbildung wird im Flächenland Niedersachsen von vielen kleinen und oft ehrenamtlich besetzten Vereinen, Organisationen und Einrichtungen vor Ort initiiert und getragen", sagte Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić (Grüne) am Mittwoch zum Start des Modellprogramms "KuBi Regio".