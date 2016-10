Ein fahrendes Löschfahrzeug. © Carsten Rehder/Archiv

Brände

200 000 Euro Schaden bei Brand einer Doppelhaushälfte

Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Wolfsburg ist am Mittwoch ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei mit.