Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. © Carsten Rehder/Archiv

Brände

20 Pferde vor Feuer gerettet

Aus einem brennenden Stall auf einem Bauernhof in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) sind am Freitag 20 Pferde gerettet worden. Der Pferdestall sei aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und vollständig niedergebrannt, teilte die Polizei mit.