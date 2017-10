Besucher gehen über einen Bohlenweg im Wattenmeer. © Ingo Wagner/Archiv

Wissenschaft

20 Jahre trilateraler Wattenmeerplan

Es ist die weltweit größte zusammenhängende Fläche aus Schlick- und Sandwatt: das Wattenmeer an den Küsten Deutschlands, Dänemarks und der Niederlande. Um das einzigartige, gezeitenabhängige Feuchtbiotop zu schützen, verabschiedeten die drei Anrainerstaaten am 22. Oktober 1997 in Stade einen gemeinsamen Plan, den sogenannten Trilateralen Wattenmeerplan.