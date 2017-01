Michael Pientka, Präsident Polizeidirektion Braunschweig. © Julian Stratenschulte/Archiv

20 Ausreisen von IS-Sympathisanten aus Wolfsburg bekannt

Etwa 20 IS-Unterstützer aus Wolfsburg sind in den vergangenen Jahren nach Behördenerkenntnissen in Kampfgebiete nach Syrien und in den Irak ausgereist. Das sagte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka am Mittwoch im Landtags-Untersuchungsausschuss in Hannover.