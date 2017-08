Besuchen genießen das Höhenfeuerwerk bei «Steinhuder Meer in Flammen». © Peter Steffen

Feste

20 000 Besucher kommen zum Steinhuder Meer in Flammen

Rund 20 000 Gäste haben am Wochenende das große Feuerwerk beim "Steinhuder Meer in Flammen" bewundert. Die Sicherheitsvorkehrungen waren in diesem Jahr deutlich strenger als sonst, auch die Polizei zeigte mehr Präsenz als in den Vorjahren.