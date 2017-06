Ein Mann bei einem Warnstreik vor dem roten Verdi-Logo. © Patrick Seeger

Tarife

2,5 Prozent mehr Geld für Beschäftigte im Großhandel

Die Angestellten im Groß- und Außenhandel in Niedersachsen erhalten vom 1. August an 2,5 Prozent mehr Geld. Darauf einigten sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber am Dienstag, wie Verdi mitteilte.