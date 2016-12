Unfälle

19-Jähriger stürzt nach Feier in Weser und ertrinkt

Nach einer Vorabifeier ist ein 19-Jähriger in Stolzenau im Kreis Nienburg in die Weser gestürzt und ertrunken. Der Schüler fiel am Dienstagabend an einer Schiffsanlegestelle über die Hafenkante und ging innerhalb weniger Sekunden unter, teilte die Polizei am Mittwoch mit.