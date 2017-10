Unfälle

Nach dem tödlichen Sturz eines 19-Jährigen von einer Brücke auf der A2 geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von einem tragischen Unglück aus. Der junge Mann verlor voraussichtlich aus Unachtsamkeit das Gleichgewicht und stürzte über das Brückengeländer 25 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Rinteln. Er war in der Nacht zu Sonntag als Beifahrer in einem Auto auf der Schermbecker Brücke bei Rinteln unterwegs. Zeugenaussagen zufolge, bat der 19-Jährige den Fahrer des Wagens am rechten Fahrbahnrand anzuhalten, da ihm schlecht wurde. Als er sich übergeben musste, verlor er das Gleichgewicht. Er starb noch an der Unfallstelle.

dpa