19-Jähriger rast auf gestohlenem Motorrad in den Tod

Unfälle

Ein 19-Jähriger ist mit einem gestohlenen Motorrad tödlich verunglückt. Ein 49 Jahre alter Autofahrer übersah das Motorrad in Harmstorf (Kreis Harburg), als er auf die Landesstraße 213 biegen wollte.

Harmstorf. Der 19-Jährige sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in das Heck des Autos gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Unfall am Montag erlitt er so schwere Verletzungen, dass jede Hilfe zu spät kam. Er starb noch an der Unfallstelle. Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad als gestohlen gemeldet war. Der Unfallfahrer hatte es von einem Freund geliehen. Wie dieser in den Besitz des Motorrads gekommen war, war zunächst unklar.

