Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.© Friso Gentsch/Archiv

Notfälle

19-Jähriger bei Sturz von Autobahnbrücke tödlich verletzt

Beim Sturz von einer Brücke der Autobahn 2 im Kreis Schaumburg ist ein 19-Jähriger tödlich verletzt worden. Er war in der Nacht zu Sonntag als Beifahrer in einem Auto unterwegs, als ihm plötzlich übel wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.