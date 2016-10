Unfälle

Ein betrunkener 19-Jähriger hat sich mit seinem Auto bei Edemissen (Landkreis Peine) mehrfach überschlagen und dabei verletzt. Der junge Fahrer habe mit mehr als 2,3 Promille am Steuer gesessen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Edemissen. Der Mann kam am Freitagabend zwischen Iber und Edemissen in einer Linkskurve von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb dann auf der Fahrerseite liegen. Der 19-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

dpa