Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

18-Jähriger soll Altenheimbewohnerin umgebracht haben

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, in einem Altenheim in Neuenhaus (Kreis Grafschaft Bentheim) eine 87 Jahre alte Frau umgebracht zu haben. Der mutmaßliche Täter sei am Samstag festgenommen worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer.