Kriminalität

18-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

Nach einer Messerattacke in Oldenburg hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Mann in der Nähe des Hauptbahnhofs mit einem Messer am Rücken verletzt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.