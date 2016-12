Kriminalität

Eine 18-Jährige aus Hambühren steht seit Donnerstag wegen zahlreicher Delikte vor dem Amtsgericht Celle. Der jungen Frau werden unter anderem Sachbeschädigungen in ihrem Heimatort vorgeworfen.

Celle/Hambühren. Die Staatsanwaltschaft hat in insgesamt zwölf Fällen Anklage gegen die 18-Jährige erhoben, darunter auch Diebstahl von Autokennzeichen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst sei nur ein Verhandlungstag angesetzt, sagte ein Gerichtssprecher.

Das Gericht hat ein psychologisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die Schuldfähigkeit der Frau zu klären. Verhandelt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft in Celle ermittelt in mehr als 100 weiteren Fällen gegen die 18-Jährige, wie ein Sprecher sagte.

Die junge Frau hatte mit ihrer angeblichen Entführung Ende November auch überregional für Schlagzeilen gesorgt. Der Fall entpuppte sich als Inszenierung des angeblichen Opfers. Die Behörden ermitteln deshalb wegen Vortäuschens einer Straftat.

dpa