Brände

Nach einer Reihe von Brandstiftungen im Landkreis Harburg hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen. Gegen den Jugendlichen wurde vom Amtsgericht Tostedt Haftbefehl erlassen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Neu Wulmstorf. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Der 17-Jährige wurde bereits am Freitag nach einem Feuer in der Gemeinde Neu Wulmstorf gefasst. Dort war am frühen Morgen ein Kleinwagen in einem Carport ausgebrannt. Auch der Unterstand und das benachbarte Haus wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten das Gebäude nur mit Hilfe der Feuerwehr verlassen, verletzt wurde aber niemand. Bereits in der Nacht auf den 13. Dezember brannte in Neu Wulmstorf ein Wagen. Auch mehrere Müllcontainer waren angezündet worden.

dpa