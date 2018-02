Justizbeamten demonstrieren das Anlegen von Handschellen. © Sven Hoppe/Archiv

Kriminalität

17-Jähriger nach Brandserie in Celle in Untersuchungshaft

Nach einer Serie von Brandstiftungen in Celle hat die Polizei einen 17-Jährigen als Tatverdächtigen ermittelt. Der Jugendliche, der zwei der fünf Brandstiftungen einräumte, kam in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit.