17-Jähriger mit Sturmhaube löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein Jugendlicher mit einer schwarzen Sturmhaube hat am Donnerstag im Landkreis Harburg einen Großeinsatz mit 21 beteiligten Streifenwagen ausgelöst. Ein Busfahrer hatte den Maskierten am Morgen auf dem Weg zu einem Schulzentrum in der Gemeinde Seevetal beobachtet und die Polizei alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte.