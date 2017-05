Unfälle

17-Jähriger fährt ohne Führerschein und verunglückt schwer

Ein vermutlich unter Drogen stehender 17-Jähriger ist in Hannover mit einem Auto verunglückt und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Samstag ohne Führerschein mit einem geliehenen Auto unterwegs gewesen, als er von der Straße abkam, teilte die Polizei am Sonntag mit.