Brände

16 Verletzte nach Kellerbrand in Schwanewede

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwanewede (Kreis Osterholz) haben 16 Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten, darunter auch eine Feuerwehrfrau. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden sechs der Verletzten ins Krankenhaus gebracht, die anderen konnten vor Ort behandelt werden.