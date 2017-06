Tiere

16 Schafe von unbekanntem Tier im Harz gerissen

Auf einer Weide im Oberharz sind 16 Schafe einer Herde von einem unbekannten Tier gerissen worden. Entweder seien sie durch Bisse sofort getötet worden oder später an ihren Verletzungen verendet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Altenau (Landkreis Goslar).