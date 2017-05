Unfallstelle in Rhauderfehn. © Lars Klemmer

Unfälle

16 Menschen bei Busunfall in Ostfriesland verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Auto sind in Rhauderfehn (Ostfriesland) alle 15 Businsassen verletzt worden. Einer der Fahrgäste und der Pkw-Fahrer erlitten bei der Kollision am Freitag schwere Verletzungen, wie die Polizei in Leer mitteilte.