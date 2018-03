Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. © Stefan Puchner/Archiv

Unfälle

16-Jähriger überschlägt sich bei unerlaubter Spritztour

Ein 16-Jähriger hat sich in Hilter (Landkreis Osnabrück) bei einer unerlaubten Spritztour mit dem Auto seiner Eltern überschlagen. Der Wagen kam in einem Graben auf dem Dach zum liegen, teilte die Polizei am Sonntag mit.