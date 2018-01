Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Jens Büttner/Archiv

Unfälle

16-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Hannover

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Hannover von Metallteilen getroffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann Aluminiumprofile an einem Kran in einer Halle befestigen wollen.