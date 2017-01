Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Verkehr

16-Jähriger mit Auto seines Vaters erwischt

Ein 16 Jahre alter Junge ist im Kreis Göttingen am Steuer des Autos seines Vaters erwischt worden. Der Jugendliche und ein gleichaltriger Beifahrer fielen einer Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag auf, weil sie so jung aussahen.