Neue Parteibücher der SPD liegen bereit. © Michael Kappeler/Archiv

Parteien

150 Niedersachsen treten nach Parteitag in die SPD ein

Nach dem knappen Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union hat es in Niedersachsen und Bremen etliche Parteieintritte gegeben. Seit dem Sonderparteitag in Bonn am Sonntag gingen bei der SPD in Niedersachsen 150 Online-Anträge auf einen Parteieintritt ein, in Bremen waren es 22, wie Parteisprecher mitteilten.