Vorratslager für Streusalz in Osnabrück. © Friso Gentsch/Archiv

Verkehr

Die Vorratslager für Streusalz der Autobahn- und Straßenmeistereien in Niedersachsen sind gut gefüllt. In mehr als 110 Depots warten rund 150 000 Tonnen Salz auf ihren Einsatz im Winter.

Hannover. "Wir sind damit auch in diesem Jahr gut vorbereitet", sagte Heike Haltermann, Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, in Hannover.

Die eingelagerte Menge ist damit so groß wie im vergangenen Jahr. Verbraucht wurden davon 130 000 Tonnen, wie Haltermann sagte. Wegen der milderen Winter sei zuletzt weniger Salz gestreut als eingelagert worden. So waren in den Wintern 2009/2010 und 2010/2011 noch knapp 200 000 Tonnen auf den Straßen verteilt worden. 2013/2014 waren es dagegen nur 70 000 Tonnen. Sobald der Bestand 80 Prozent der Lagerkapazität unterschreitet, wird nachbestellt.

Rund 1400 Mitarbeiter sorgen im Winter dafür, dass Niedersachsens Straßen frei von Schnee und Eis sind. Dafür stehen 600 Fahrzeuge in den kalten Monaten bereit, 150 für die Autobahnen, 450 für die Bundes- und Landesstraßen. Bei Bedarf werden weitere angemietet. "Ziel ist eine Befahrbarkeit der Autobahnen rund um die Uhr sowie der Bundes- und Landesstraßen zwischen 6.00 und 22.00 Uhr", erklärte Haltermann. "Unsere Kollegen vom Winterdienst können aber nicht gleichzeitig überall sein", betonte sie. "Deshalb gelten die einfachen Regeln: Fuß vom Gas und etwas mehr Zeit für die Fahrt einplanen."

dpa