Kriminalität

15-jähriger fährt Auto und prallt rückwärts in Zaun

Ein 15-jähriger ist in Soltau im Landkreis Heidkreis mit dem Auto seiner Mutter gefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Den entscheidenden Fehler hat der Jugendliche beim Rückwärtsfahren gemacht: Er sei in einen Zaun gefahren und danach geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit.