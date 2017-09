Eine Frau macht ein Kreuz auf einem Wahlzettel. © S. Gollnow/Archiv

Wahlen

15 Parteien mit Landeslisten für Niedersachsen-Wahl erlaubt

Zur Landtagswahl in Niedersachsen treten 15 Parteien mit Landeslisten an. "Damit haben die Wählerinnen und Wähler vier Parteien mehr zur Auswahl als bei der letzten Landtagswahl, bei der sich 11 Parteien mit Landeswahlvorschlägen um die Zweitstimmen bewarben", teilte die Wahlleitung am Freitag mit, nachdem sie die Listen der 15 Parteien zugelassen hatte.