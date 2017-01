15-Jähriger in Bremen getötet: Tatverdächtige festgenommen. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

15-Jähriger in Bremen getötet: Tatverdächtige festgenommen

Nach der tödlichen Attacke auf einen 15-Jährigen in der Silvesternacht in Bremen sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Dienstag.