Kriminalität

15-Jähriger in Bremen getötet: Ermittlungen gegen Unbekannt

Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in der Silvesternacht in Bremen haben die Ermittler noch keine heiße Spur. "Wir ermitteln im Moment noch gegen Unbekannt", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Montag.