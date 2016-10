Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

15 Bundeswehr-Laster in Bremen ausgebrannt

15 Bundeswehr-Laster sind in der Nacht zum Sonntag auf einem Firmengelände in Bremen ausgebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Feuerwehr ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro.