Einbrecher haben in Holdorf (Kreis Vechta) ein Paar in dessen Haus misshandelt und eine größere Summe Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen in der Nacht zum Samstag mindestens drei maskierte Täter in das Wohnhaus ein und überraschten den 52 Jahre alten Bewohner und seine 24-jährige Partnerin im Schlaf.