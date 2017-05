Kriminalität

Ein 14-jähriges Mädchen aus Friesland steht zusammen mit einem 15-jährigen Jungen nach dem Tod ihrer Mutter unter Mordverdacht. Gegen die Tochter und den ein Jahr älteren Jugendlichen aus dem Ort wurde Haftbefehl wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes erlassen.

Varel. Beide stünden unter dringendem Tatverdacht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizisten hatten die leblose und mit mehreren Stichen verletzte 39 Jahre alte Frau in der Nacht zum Montag in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde in der Wohnung des 15-jährigen Jungen entdeckt.

dpa